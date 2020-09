Ospedale: accessi scaglionati

Il Covid–19 sta rivoluzionando le nostre abitudini. Anzi, le ha già rivoluzionate. L’accesso all’ospedale 'Fornaroli' di Magenta avviene in maniera scaglionata.

Il Covid–19 sta rivoluzionando le nostre abitudini. Anzi, le ha già rivoluzionate. Sta cambiando tutto, anche le cose più semplici di pochi mesi fa stanno diventando complicate. L’accesso all’ospedale 'Fornaroli' di Magenta avviene in maniera scaglionata. Si vogliono evitare i rischi, si vuole che tutto avvenga in sicurezza. E così anche questa mattina decine di persone sono rimaste in attesa sull’atrio. Un apposito cartello recita: “Centro prelievi, attendere qui”. Soltanto chi è in condizioni di fragilità può bypassare la coda. Il problema, segnalato da alcuni cittadini, sono i giorni di sole a picco. “L’altro giorno, per esempio - commenta una donna – sono rimasta sotto il sole cocente in attesa del mio turno. Come me, tante altre persone perché la coda arrivava fin quasi sulla strada”. Evitare gli ingressi inutili, vista la situazione. C’è anche chi ha tentato di entrare per un semplice caffè, ma giustamente è stato rispedito indietro. Purtroppo questa è la situazione, in attesa di tempi migliori.

