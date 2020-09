Razzano lascia il consiglio

Dopo 18 anni in consiglio comunale a Magenta, a sorpresa Paolo Razzano ha annunciato di rassegnare le dimissioni lasciando il posto al giovane Luca Rondena.

Dopo 18 anni in consiglio comunale a Magenta, a sorpresa Paolo Razzano ha annunciato di rassegnare le dimissioni lasciando il posto al giovane Luca Rondena. Una mossa che ha colto molti di sorpresa. Assicura che rimarrà a fare politica anche su Magenta, ma l’impegno principale sarà rivolto a Milano dove l’anno prossimo ci sarà la sfida più importante per il PD con l’obiettivo della riconferma per il Sindaco Beppe Sala. Nonostante la giovane età Razzano ha maturato un bagaglio notevole di esperienza. Prima con Giuliana Labria, poi dieci anni di opposizione quando sindaco era Luca Del Gobbo, quindi vice sindaco con Marco Invernizzi e adesso di nuovo all’opposizione. Inevitabile una frecciata all’attuale sindaca Chiara Calati: “Mi auguro riesca a chiudere le partite importanti per la città”. Se da parte di Razzano c’è tanta emozione, la stessa cosa la si deve dire per Luca Rondena. “Mi sono avvicinato alla grande famiglia del PD proprio grazie a Paolo – commenta – Quello che posso dire è che darò il massimo in Consiglio Comunale dove continueremo a fare un'opposizione critica e costruttiva. Il nostro obiettivo? Arrivare ad avere una città su misura per tutti, dove ci si potrà confrontare sugli argomenti più diversi. Continuerò a fare il segretario del PD cittadino. L'impegno cominciato più di due anni fa non si ferma, anzi continua incessante”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro