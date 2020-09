'Due Campanili' online

Il Covid-19 non fermerà il 'Palio dei due Campanili' di Furato, che quest'anno, però, si svolgerà... online! La tradizionale sfida tra Cruseta e Caminun, insomma, a colpi di 'like'.

Il Covid-19 non fermerà il 'Palio dei due Campanili' di Furato, che quest'anno si svolgerà... online! La tradizionale sfida che vede da sempre in competizione il rione della Cruseta e quello del Caminun, quest'anno si terrà a colpi di like. Come partecipare? Basta mettere 'mi piace' su Facebook alla pagina fan 'Il palio dei due campanili', poi correre sotto la foto che rappresenta il simbolo del proprio rione e cliccare 'like'. C'è tempo per votare fino a sabato 12 settembre alle 21, quando poi verrà proclamato il rione vincitore. Durante la serata in oratorio, vi sarà anche l'accensione del braciere, simbolo della competizione tra rioni e a seguire tanti giochi insieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro