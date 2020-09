Buscate: varchi di controllo

A Buscate installati i varchi, rientranti nel progetto di videosorveglianza e di telecamere dentro ai confini del paese: uno è all'ingresso da Castano; l'altro è al confine con Arconate.

A Buscate installati i varchi, rientranti nel progetto di videosorveglianza e di telecamere dentro ai confini del paese: uno è all'ingresso da Castano Primo; l'altro è al confine con il Comune di Arconate. “Si tratta di varchi posti agli accessi del paese, dotati di sistema di rilevazione della targa e di controllo diretto delle banche dati in dotazione ai Carabinieri e alla Polizia – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Un progetto che servirà per controllare le targhe, ma che auspichiamo possa fare da deterrente anche per i crimini ambientali, come gli scarichi abusivi in campagna, insomma che migliorerà di molto le verifiche sul territorio”. Un'iniziativa del valore complessivo di 180 mila euro, di cui 90 mila finanziati dal Ministero degli Interni.

