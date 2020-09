Parco trasformato in immondezaio

E' accaduto nel parco di via della Marletta a Dairago. Rifiuti sparsi dappertutto, deturpando non poco il verde. La scena è stata riferita al primo cittadino Paola Rolfi.

Si sono appoggiati al tavolo di legno e hanno consumato ciò che intendevano consumare. Alla fine, però, anziché destinare ai cestini delle vicinanze i rifiuti del loro pasto, li hanno sparsi dappertutto deturpando non poco il verde. E' accaduto nel parco di via della Marletta a Dairago. La scena è stata riferita al primo cittadino Paola Rolfi che, oltre a postare sul suo profilo social le immagini del polmone di verde dairaghese trasformato da anonimi in un immondezzaio, si è detta indignata per tanta mancanza di rispetto di uno spazio che, in quanto di tutti, da tutti dovrebbe essere utilizzato secondo civiltà e rispetto. Il fatto, commenta il sindaco dairaghese, è ancora più censurabile perché, ricorda "Il cestino è a meno di due metri di distanza". E conclude, rivolgendosi in modo fraterno, ma fermo a tutti i concittadini: "Rispettiamo i parchi e l'ambiente in cui viviamo".

