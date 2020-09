Lavori nell'area delle scuole

L'intento dell'intervento è duplice: favorire la mobilità pedonale e dare una spallata al volume di traffico. Nella zona delle scuole di Dairago l'Amministrazione comunale del sindaco Paola Rolfi è intenzionata a muoversi secondo direttrici precise e progetti mirati.

L'intento dell'intervento è duplice: favorire la mobilità pedonale e dare una spallata al volume di traffico. Nella zona delle scuole di Dairago l'Amministrazione comunale del sindaco Paola Rolfi è intenzionata a muoversi secondo direttrici precise e progetti mirati. "Le vie Don Boschetti e Rossetti Martorelli - scrive - costituiscono le strade di accesso alle scuole (Media, Elementare e Materna), alla palestra e all'auditorium. Attualmente tali vie evidenziano una serie di criticità soprattutto in orario scolastico, determinate da traffico, parcheggio caotico dei mezzi, mancanza di adeguati percorsi pedonali". Ve ne è insomma a sufficienza per provvedere ad una massiccia rivisitazione di quell'area. "L'intervento in fase di realizzazione - prosegue Rolfi proiettando lo sguardo sull'immediato futuro - si pone come obiettivo di ridurre il traffico veicolare, la velocità dei mezzi e migliorare la sicurezza dei pedoni in prossimità delle scuole". Nel dettaglio, aggiunge il primo cittadino dairaghese, in via Boschetti vedrà la luce "L'ampliamento del marciapiede sinistro e una sua realizzazione laddove ora inesistente"- Nel novero delle migliorie rientra anche la creazione di un'isola pedonale "Con sedute e aiuole circolari all'intersezione tra via don Boschetti e via Rossetti Martorelli". Si aggiungono a questo la posa di sei parcheggi, di cui uno riservato ai diversamente abili, e di cicloposteggi. Gli interventi in programma porteranno al passaggio a un senso unico di marcia della stessa via Don Boschetti nel tratto tra le vie Micca e Rossetti Martorelli. I lavori, se la tabella di marcia sarà rispettata, dovrebbero concludersi in ottobre e muovono un importo di 86 mila euro, dei quali 51 mila sono frutto di finanziamenti ministeriali e i rimanenti stanziati dal Comune.

