Murales al campo sportivo

Si chiama 'Magnago Street', il progetto che vedrà, sabato 12 settembre, i ragazzi del progetto territoriale 'Le Navi' e i writers della Fat Family dare vita ad alcuni murales.

Molto più di un semplice progetto, ma un vero e proprio tassello di prevenzione del disagio e dell'esclusione giovanile che rientra nell'ambito dell'attività educativa di strada. Si chiama 'Magnago Street' e consiste nella realizzazione di un murale sulla facciata esterna della cinta perimetrale del campo sportivo di via Montale a Magnago, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Albatros. Questo sabato (12 settembre), allora, ecco che i ragazzi del progetto territoriale 'Le Navi' e i writers della Fat Family si ritroveranno, appunto, nella struttura cittadina e assieme daranno vita ad alcuni murales rispettando i principi di decoro, decenza e pertinenza del luogo, nonché in piena sicurezza, attenendosi alle misure igieniche e di distanziamento in tema di prevenzione Covid.

