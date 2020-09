Una Messa per i morti Covid

Domenica, alle 11.15, al cimitero una Santa Messa di commemorazione di tutti i nosatesi venuti a mancare a causa del Covid-19 o durante il lockdown.

I ricordi si mischieranno con la commozione. Un momento per onorare chi, purtroppo, oggi non c'è più, strappato per sempre all'amore ed all'affetto di familiari, parenti e amici. L'appuntamento è questa domenica (6 settembre), alle 11.15, presso il cimitero di Nosate, quando sarà celebrata una Santa Messa di commemorazione di tutti i nosatesi venuti a mancare a causa del Covid-19 o durante il periodo di lockdown e che non hanno potuto ricevere un dignitoso saluto. Per l'occasione verranno organizzati dei posti a sedere in ottemperanza alle normative sul Coronavirus. "Ricordiamo l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale - spiega il sindaco Roberto Cattaneo".

