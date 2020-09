Orta... e il tempo che fu

Orta San Giulio: là dove il mondo sembra essersi fermato. Stradine in pietra, costruzioni tipiche, storia, arte e natura e, poi, sullo sfondo l'isola. In uno dei borghi più belli d'Italia.

Il tempo di lasciare l'auto e di incamminarci ed eccoci nel vero e proprio cuore della città. Davanti ai nostri occhi le piccole stradine che si incrociano tra loro e tutti attorno una serie di negozi, ristoranti, bar e attività commerciali, fino alla piazza dove non si può non essere rapiti dal lago e da quell'isola che si presenta in ogni sua particolarità e bellezza. E' quasi come se il mondo lì si fosse fermato; un vero e proprio mix di storia, arte e natura che ne ha fatto di Orta San Giulio uno dei borghi più caratteristici d'Italia. Basta, infatti, fermarsi per qualche istante ad osservare l'ambiente per essere catapultati in un luogo singolare ed unico. Il paese, infatti, regala praticamente in ogni suo angolo qualcosa di 'magico' da ammirare: dalle viette di pietra, appunto, passando per le costruzioni tipiche, fino ad arrivare alla piazza con le imbarcazioni. E, poi, sullo sfondo, l'isola di San Giulio, raggiungibile in pochi minuti di navigazione e dove sorge il monastero Mater Ecclesiae, abbazia benedettina femminile di clausura che oggi accoglie turisti tutto l’anno. (Foto Eliuz Photography)

