Candidati... quali domande?

Ci prepariamo a vivere l'importante confronto elettorale tra i quattro candidati sindaco per Cuggiono, in programma mercoledì 9 settembre dalle ore 20.45, a cui si potrà assistere tramite la diretta Facebook sulla nostra pagina di Logos @GiornaleLogos.

Nella giornata di oggi (entro le ore 24), invitiamo i cittadini di Cuggiono e Castelletto, che lo desiderino, ad inviare una propria domanda o questione alla mail redazione [at] logosnews [dot] it per sottoporla tra le domande ai candidati sindaco.

Chiaramente, visti i limiti di tempo della serata, nella modalità che permetta ad ogni candidato sindaco di rispondere nei medesimi tempi, saranno poste le domande più rilevanti e più richieste, tra quelle pervenute alla nostra redazione.

Sarà comunque nostra cura inoltrare tutte le domande ricevute ai quattro gruppi proposti per le elezioni amministrative 2020.

