Elezioni... porta a porta

In questa tornata elettorale così strana e surreale, l'incontro dei cittadini avviene per lo più via web, ma anche riscoprendo vecchie e mai tramontate modalità. Ecco allora che Marco Maltagliati, per il gruppo 'Prima Cuggiono e Castelletto', con i compagni di lista ha iniziato un tour serale, strada per strada. Con l'inizio di settembre, infatti, si è iniziati via Varese, via Roma, via Margarita e via De Gasperi; mentre oggi, 2 settembre, a partire dalle 19 è previsto il transito di candidato sindaco e membri del gruppo tra Piazza della Vittoria, via Marsala e largo Marconi.

