La 2^ Lumachiamo

Un’intera giornata nel cuore della Città, ma a contatto con la natura per imparare dalle lumache a riscoprire il piacere di calma e resilienza: dopo il successo dello scorso anno, il 6 settembre 2020 torna a Busto Arsizio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’appuntamento con “Lumachiamo 2020”, la seconda attesissima edizione della kermesse per grandi e piccini, che si svolgerà presso l’allevamento di lumache LumaPiù di via Canale, nel rione Sacconago.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-covid e la sicurezza verrà garantita anche dalla presenza degli operatori della Protezione Civile.

Dopo il taglio del nastro, previsto per le 11.30 alla presenza dell’Assessore al Bilancio e Grandi Eventi Paola Magugliani e delle Autorità Cittadine, via libera ai tour guidati nei campi dove vengono allevate le chiocciole, per conoscere il loro ciclo vitale dalla nascita all’età adulta, sapere cosa mangiano e come trascorrono le loro giornate.

Oltre venti stand rappresentativi di tutto il Territorio nazionale, con mercatino agricolo, incorniceranno l’area dove si svolge la manifestazione, che anche quest’anno mira a far conoscere al Pubblico l’affascinante mondo dell’elicicoltura, un’attività sempre più apprezzata che si propone anche come opportunità imprenditoriale e lavorativa del futuro: si potranno acquistare e degustare salumi e vino, formaggi, riso, miele, nocciole, olio ligure e birra artigianale.

Gli Organizzatori di Lumachiamo 2020 hanno fortemente voluto dedicare l’attenzione anche all’aspetto “Charity”, ospitando due importanti Associazioni del territorio come “LILT sezione di Varese” e “Casa di Chiara”. Oltre alla preziosa collaborazione di alcuni operatori della Coldiretti sezione di Varese, al campo di via Canale arriverà anche un importante presenza rappresentativa di Amatrice, con i prodotti tipici di quella terra che ancora combatte ogni giorno con le conseguenze del devastante sisma dell’agosto 2016.

Sarà presente anche l’Associazione Fior di Loto ASD che impartirà mini lezioni di ginnastica per il piede con il metodo Feldenkrais e una dimostrazione di rieducazione del respiro con lo Yoga Pranayama, per respirare meglio anche con l’obbligo di indossare la mascherina.

Ma le protagoniste assolute della manifestazione saranno le lumache allevate a ciclo biologico completo da LumaPiù, tutti esemplari della specie Helix Aspersa, considerata tra le migliori e più pregiate per l’estrazione della preziosa bava ad utilizzo cosmetico e omeopatico, oltre che per il consumo alimentare gourmet.

Per favorire un accrescimento ottimale delle chiocciole, nel totale rispetto delle loro esigenze fisiologiche, esse non vivono in serre o capannoni, bensì in campo aperto e vengono sempre nutrite con vegetali freschi come Cavolo Cavaliere, Ravizzone, Colza, Bietola da Taglio, Trifoglio Repens e un misto di varie insalate resistenti, seminati ogni anno in loco ad inizio primavera e poi integrati con girasoli selvatici, zucche, zucchine, mele e pere provenienti da rinomate aziende della zona. L’allevamento è suddiviso in due zone, una per la riproduzione ed una per l’accrescimento: ciò consente di selezionare ogni anno i soggetti migliori da destinare all’utilizzo gastronomico o riproduttivo, a seconda delle caratteristiche morfologiche di ogni esemplare.

Lumapiù festeggerà durante l’evento anche l’importante traguardo dei tre anni dalla nascita del progetto imprenditoriale.

Nell’arco della giornata del 6 settembre, i visitatori di Lumachiamo 2020 potranno conoscere ogni aspetto dell’attività di allevamento, mentre per i più Piccoli ci sarà la possibilità di partecipare a divertenti ed interessanti laboratori gratuiti, - anche in lingua inglese -, e collaborare al progetto “Adotta una lumaca”: dopo aver osservato le caratteristiche e il comportamento delle chiocciole nel campo, i Bambini saranno chiamati a seguire un vero e proprio “protocollo di adozione”, che insegnerà loro il rispetto per la vita e l’attenzione per l’ambiente che li circonda.

Saranno quindi stimolati a raccontare le piccole grandi scoperte che hanno fatto durante l’osservazione e, infine, responsabilizzati, perché ognuno di loro riceverà un bell’esemplare da portare a casa: per creare una casetta confortevole per la propria lumaca, basterà riempire il fondo di un contenitore con il coperchio forato con almeno 5 cm di terriccio preso dal giardino o dall’orto, posizionarlo dove ci sia abbastanza luce ma non troppo caldo.

Le chiocciole potranno mangiare poi frutta, verdura, cerali e legumi a volontà e non bisognerà dimenticare di lasciare a loro disposizione una ciotolina d’acqua: per i Bimbi, adottare una lumaca sarà un’esperienza arricchente e stimolante, un modo semplice e divertente per conoscere meglio la natura, a partire dalle sue creature più minuscole.

Ben due i momenti conviviali di Lumachiamo 2020, durante i quali rilassarsi e divertirsi con tutta la famiglia:

• Alle 11.30, “Caffè lento”, per prendersi tutto il tempo di gustare sfiziosità e bevande rinfrescanti, con accompagnamento musicale a cura di 7000 Caffè

• Alle ore 15.00 presentazione di Safari Park Lago Maggiore per l’approfondimento conservazione specie animale e tutela ambientale.

• Alle 17.30, “Musica al tramonto”, una sferzata di energia al ritmo delle più belle rock hits degli anni ’80 con Alibi Band.

Durante tutta la giornata di Lumachiamo 2020 gli esperti di LumaPiù illustreranno i benefici ottenibili con l’uso di prodotti cosmetici biologici certificati derivanti dalla preziosissima bava delle lumache per la salute dell’organismo e lo splendore della pelle, con l’ausilio di dimostrazioni pratiche: le secrezioni mucose delle chiocciole sono conosciute fin dall’antichità per essere un vero e proprio concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti, come acido glicolico, elastina, collagene, allantoina, oltre a contenere proteine, peptidi e importanti quote di vitamine A, C ed E.

Il patron di LumaPiù Ivan Travaini ha dichiarato: “anche quest’anno, si rinnova il piacere di portare a conoscenza di un Pubblico il più variegato possibile i valori della terra, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni: se la naturale curiosità e l’interesse dei più Piccoli sarà adeguatamente stimolato, infatti, i Bambini in futuro potranno preservare le tradizioni agroalimentari del Territorio e impegnarsi attivamente nel rispetto dell’ambiente!”

“L’Amministrazione comunale sostiene volentieri questa manifestazione – commenta Paola Magugliani, Assessore ai Grandi eventi e Bilancio, - per i valori e i contenuti che la caratterizzano. Come l’anno scorso, sarà l’occasione per conoscere da vicino una realtà importante del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, che da quello economico. Un’occasione soprattutto per le famiglie per trascorrere ancora una giornata all’aria aperta dopo le vacanze e far vivere ai più piccoli un’esperienza educativa nuova e originale, all’insegna del rispetto per la natura e l’ambiente, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza”.

Lumachiamo 2020 è organizzata da Royal Time, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e grazie al sostegno dei Main sponsor Vitaldent e A&G Garden e la collaborazione di Hevoq, Glassdrive, 7000 Caffè, Edil Chimento, LavaTu+, Wall Street English e Pingu’s English, in partnership con Safari Park Lago Maggiore.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a domenica 13 settembre.

