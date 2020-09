'Tersicore': si torna a danzare

Dopo il lockdown è pronta a ripartire l'attività della scuola di danza 'Tersicore' di Castano, diretta da Patrizia Testori. Tante occasioni per gli allievi. Si ricomincia il 7 settembre.

Pronti... via. Si riparte, insomma, dopo il lockdown e lo si farà dal prossimo 7 settembre. L'appuntamento sarà, allora, all'auditorium Paccagnini di Castano Primo, per alzare nuovamente il sipario alla scuola di danza Tersicore, diretta da Patrizia Testori. Diverse le opportunità per gli allievi: dal gioco danza con Elisa Zara (per i piccoli dai 3 ai 4 anni), passando per la propedeutica (a partire dai 5 anni), quindi la danza classica/punte - modern, contemporanea e, infine, perfezionamento classico (con Andrea Pujatti, già ballerino al Teatro alla Scala di Milano). Non solo, perché le ragazze e i ragazzi avranno l'occasione di poter partecipare a stages con importanti insegnanti a livello internazionale, concorsi, campus e spettacoli. Ancora, si prepareranno gli allievi ad accedere alle più prestigiose scuole di danza e accademie. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 338/1921028 oppure 0331/881406; mail tersicore [dot] danza [at] hotmail [dot] com.

