'Nascere a Magenta'

Il prossimo 15 settembre, il personale infermieristico e medico del reparto di Neonatologia di Magenta organizzano un nuovo incontro su Zoom dal titolo 'Cure al neonato'.

Ci sono emozioni e momenti che vanno oltre ad ogni circostanza esterna, come il miracolo dell'arrivo di una nuova vita. Anche in questi mesi cosi difficili e gestionalmente complessi, l'Ospedale Fornaroli di Magenta non ha mai fermato la propria cura e attenzione alle future mamme e future famiglie, accompagnando i genitori in percorsi mirati per dare alla luce, in sicurezza, il proprio bambino.

Ecco allora che, il prossimo 15 settembre, il personale infermieristico e medico del reparto di Neonatologia di Magenta organizzano un nuovo incontro su Zoom dal titolo 'Cure al neonato'.

L'iniziativa è libera, gratuita e non occorre prenotazione, basta collegarsi con i seguenti recapiti alla nota piattaforma di incontri/chat online (ID 92938368801, password: neonati1 ). Il programma dell'incontro prevede: importanza dell'allattamento esclusivo; un buon inizio; i primi giorni; vaccinazioni; associazioni di volontariato.

Relatori saranno pediatra, infermiera/puericultrice e operatore sanitaroio del servizio vaccinazioni.

