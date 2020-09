Abbonamenti per la 'Futura'

La Futura Volley Giovani è sempre dalla parte del pubblico: oltre ad avere allestito un team super competitivo in grado di competere per le posizioni di rilievo nel campionato di Serie A2.

Anche in questi momenti difficili per lo sport, la Futura Volley Giovani è sempre dalla parte del pubblico: oltre ad avere allestito un team super competitivo in grado di competere per le posizioni di rilievo nel campionato di Serie A2, la società biancorossa vuole ripartire assieme ai propri supporter. E proprio in quest’ottica di ripartenza, vogliamo venire incontro a tutti i tifosi che vorranno assistere alle nostre gare: non solo il prezzo delle tessere stagionali per i nuovi abbonati sarà lo stesso della scorsa stagione, non solo i vecchi abbonati avranno uno sconto a compensazione delle 4 gare casalinghe non disputate nel 2019/20, ma addirittura è previsto un eventuale rimborso monetario per i match della stagione 2020/21 in cui sarà precluso l’ingresso al pubblico. Niente voucher o sconti futuri: a fronte di un prezzo altamente concorrenziale per una tessera stagionale (50 euro per i nuovi abbonati, solo 35 euro per chi confermerà la tessera 2019/20) l’abbonato biancorosso 2020/21 pagherà solo quello che potrà vedere!

Questi i dettagli della campagna abbonamenti:

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI

Gli abbonati alla stagione 2019/20 avranno la precedenza per confermare la propria presenza sugli spalti del Palasport San Luigi: da mercoledì 2 Settembre, infatti, sarà possibile rinnovare la sottoscrizione per la stagione 2020/21 scrivendo una email all’indirizzo biglietteria [at] fvgiovani [dot] com e indicando:

– Nome e cognome del richiedente/dei richiedenti (in caso di più nominativi indicare grado di parentela o di relazione, in quanto posti a sedere adiacenti potranno essere riservati solo ai congiunti)

– Numero/numeri di tessera 2019/20

– Email e numero di telefono per comunicazioni della società.

Ai richiedenti verranno quindi inviate le istruzioni necessarie per la conferma del’abbonamento e per il pagamento tramite bonifico bancario. Saranno inoltre istituite delle giornate in cui sarà possibile pagare l’abbonamento in contanti presso il Palasport San Luigi: questi appuntamenti verranno indicati a breve per mezzo dei canali ufficiali della società.

Il rinnovo dell’abbonamento ha un costo di 35 euro e comprende:

– L’ingresso alle 14 partite casalinghe di regular season e di pool promozione/salvezza che verranno disputate dalla Futura Volley Giovani Busto Arsizio nella stagione 2020/21

– La prelazione su eventuali match di playoff/playout casalinghi.

NOTA BENE: il rinnovo dell’abbonamento è riservato sia a chi ha sottoscritto l’abbonamento stagionale 2019/20 (Regular Season + Pool Promozione) sia agli acquirenti del mini-abbonamento 2019/20 valido per la sola Pool Promozione.

SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONATI

I nuovi abbonati avranno la possibilità di tesserarsi allo stesso prezzo della scorsa stagione: da lunedì 7 Settembre sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento per la stagione 2020/21 scrivendo una email all’indirizzo biglietteria [at] fvgiovani [dot] com e indicando:

– Nome e cognome del richiedente/dei richiedenti (in caso di più nominativi indicare grado di parentela o di relazione, in quanto posti a sedere adiacenti potranno essere riservati solo ai congiunti)

– Email e numero di telefono per comunicazioni della società.

Ai richiedenti verranno quindi inviate le istruzioni necessarie per il pagamento tramite bonifico bancario. Saranno inoltre istituite delle giornate in cui sarà possibile pagare l’abbonamento in contanti presso il Palasport San Luigi: questi appuntamenti verranno indicati a breve per mezzo dei canali ufficiali della società.

Il nuovo abbonamento ha un costo di 50 euro e comprende:

– L’ingresso alle 14 partite casalinghe di regular season e di pool promozione/salvezza che verranno disputate dalla Futura Volley Giovani Busto Arsizio nella stagione 2020/21

– La prelazione su eventuali match di playoff/playout casalinghi.

RIMBORSO IN CASO DI MATCH A PORTE CHIUSE O NON DISPUTATI

Nel caso in cui le autorità territoriali disponessero di giocare a porte chiuse una o più gare comprese nell’abbonamento stagionale, oppure nel caso in cui tali incontri non venissero disputati, sarà previsto un rimborso monetario pari al numero dei match preclusi al pubblico rapportati al prezzo dell’abbonamento; al termine della stagione sportiva saranno istituite delle giornate in cui sarà possibile richiedere detto importo presentando l’abbonamento valido per la stagione 2020/21.

POSTI A SEDERE

A differenza della scorsa stagione, non sarà possibile scegliere il proprio posto a sedere: la società Futura Volley Giovani ha approntato un piano in cui si garantisce alla persona/al nucleo familiare presente sugli spalti il distanziamento sociale previsto nei termini di legge, sarà quindi cura della società stessa assegnare il posto a sedere che verrà mantenuto durante tutta la stagione. Sarà comunque cura della società stessa accogliere nel miglior modo possibile le eventuali richieste ed esigenze del pubblico pagante.

