I giorni 'arancione' per Matteo

Da oggi, fino al 5 settembre, vorremmo colorare vie, balconi, vetrine di attività commerciali, case… di arancione.

Così la sua luce, e la sua testimonianza, che ci spinge a non accontentarci della banalità, a mantenere vivi i desideri più belli, a non arrenderci di fronte alle difficoltà, non si spegnerà... L’onda gialla, che ha coinvolto ovunque in questi anni, sta già prendendo le sfumature dell’arancione. Dopo ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ ora è il momento di ‘Un altro giorno insieme’. Lo avremmo voluto diverso, con Matteo a raccontarci e a presentare questo nuovo e grande traguardo. Oggi 1 settembre, data in cui esce il primo romanzo di Matteo Losa, sempre per Mondadori (è possibile ordinarlo online). Da oggi, fino al 5 settembre, vorremmo colorare vie, balconi, vetrine di attività commerciali, case… di arancione. L'idea, partita sui social, sta riscontrando tante adesioni nel nostro territorio e in tutta Italia. L’arancione è l’evoluzione del giallo. Anche quando sembra di essere arrivati già al massimo, al punto più alto di luce, c’è ancora qualcosa che può svilupparsi, migliorare, crescere. “I grandi obiettivi non si raggiungono mai da soli, ma solo insieme”. Ce lo hai insegnato tu, ora proviamo a raccogliere un po’ della tua luce. "Grande!"

