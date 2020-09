Rinvenuti auto e oggetti rubati

Un veicolo e varie apparecchiature oggetto di furto rinvenuti dagli agenti della polizia locale di Castano Primo.

Grazie al costante controllo del territorio da parte degli agenti del comando di Polizia locale di Castano Primo, sono stati rivenuti nei giorni scorsi una Mercedes Slk oggetto di furto, delle slot machine ed un distributore automatico di tabacchi. Il veicolo dopo gli accertamenti di rito è stato rimosso dagli agenti e trasferito presso una depositeria convenzionata per poi essere successivamente riconsegnato al legittimo proprietario. In due distinte aree boschive, invece, sono stati rinvenuti gli altri oggetti provento di furto, sui quali sono in corso accertamenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro