La festa degli Spazzacamini

Annullato il 39° Raduno Internazionale dello Spazzacamino: confermati però alcuni eventi tradizionali (e non solo).

La cancellazione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino era già stata comunicata ad aprile, nel pieno del lockdown legato alla pandemia da Coronavirus: oggi l'Associazione Nazionale Spazzacamini, organizzatrice di uno dei più sentiti e partecipati eventi del Piemonte, conferma però alcuni momenti tradizionalmente legati all'evento e alla memoria di questo duro mestiere.

“Nonostante mancassero ancora diversi mesi al Raduno Internazionale dello Spazzacamino – confermano Livio Milani e Anita Hofer, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione Nazionale Spazzacamini – ad aprile abbiamo dovuto prendere una decisione molto difficile. Oggi vogliamo dare un segnale, confermando alcuni piccoli eventi che – tra memoria e intrattenimento – vogliono comunque arricchire le giornate che - per la prima volta nella storia - non ospiteranno il nostro raduno mondiale”.

Domenica 6 settembre alle ore 9.30, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, verrà celebrata una Santa Messa. Alle ore 11.00, davanti al Monumento allo Spazzacamino di Malesco, è confermato il tradizionale e sentitissimo omaggio floreale portato dai piccoli Rüsca. Alle ore 16.00 al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, Thaddäus Mussner, spazzacamino bavarese chiamato “Angelo nero”, come ogni anno consegnerà un contributo in denaro degli spazzacamini ad un bambino della Valle Vigezzo. Questo momento sarà accompagnato dalla musica della Bandella Vigezzo ed è organizzato per non dimenticare la figura del bambino spazzacamino, anima della magnifica storia del Raduno Internazionale.

Oltre a questi importanti eventi tradizionali, il Comune di Santa Maria Maggiore ha voluto arricchire ulteriormente il weekend con due concerti che chiudono la stagione musicale diretta dal M° Roberto Bassa. Musica da bere “pop” chiuderà l'edizione 2020 proprio venerdì 4 settembre con l'attesa esibizione dei Pentagrami, alle ore 21 nel Parco di Villa Antonia. Sabato 5 settembre alle ore 17.45 gran finale della diciottesima edizione di Musica da bere, la rassegna “classica”: Davide Besana al violino e Renata Sacchi al pianoforte renderanno un “Omaggio a Enrico Cavalli” presso il Teatro Comunale.

Il programma è composto da due monumentali opere violinistiche del repertorio francese, composte negli anni del soggiorno transalpino del grande pittore vigezzino. Esse rappresentano due diverse tendenze musicali, ma anche pittoriche, del periodo: da una parte la Sonata di Cesar Frank ancora intrisa di poetica romantica, dall’altra la Sonata di Claude Debussy aperta a nuove influenze e linguaggi vicini all’impressionismo e alle nuove tendenze figurative.

Infine per tutta la giornata di domenica 6 settembre, all'esterno del Museo dello Spazzacamino, grandi e piccini potranno approfittare di alcune figure di spazzacamino con cui realizzare simpatici selfie.

