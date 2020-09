Legnano, i problemi al mercato

"E’ stato detto allora e lo ripetiamo: i clienti del mercato di Legnano provengono in grossa parte dai paesi confinanti, sono italiani ma anche cittadini del mondo".

Solo adesso i problemi del mercato di Legnano meritano attenzione?

Ci fa piacere leggere in questi giorni articoli e prese di posizione a difesa del mercato cittadino e dei suoi operatori, di critica per l’esosità del plateatico, di auspicio di un mercato più moderno …

Ma quando Rifondazione Comunista più di un anno e mezzo fa cercò di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, nessuno si prese la briga di dire che magari aveva qualche ragione. Nessun altro aveva sollevato critiche alla delibera voluta dall’allora assessora Cacucci per “riqualificare” il mercato riducendo il numero degli stalli, selezionando gli operatori attraverso una tassa di occupazione di gran lunga più alta che in ogni altro mercato del circondario ed escludendo alcune tipologie merceologiche che secondo lei ne abbassavano il livello.

E’ stato detto allora e lo ripetiamo: i clienti del mercato di Legnano provengono in grossa parte dai paesi confinanti, sono italiani ma anche cittadini del mondo, cercano qualità e prezzi diversi, comprano la maglietta usata e la scarpa nuova. Il successo riscosso dai mercati a chilometro zero, da quelli dell’usato e dei prodotti etnici ci fanno dire che un mercato funziona se sa offrire una vera diversificazione dell’offerta (di prodotti, di qualità, di prezzo) che sappia attrarre una clientela altrettanto diversificata. E senza gravare troppo sui costi per gli operatori, per non costringerli ad alzare i prezzi o a rinunciare al loro posto nel mercato di Legnano.

Aggiungiamo: i mercati rionali non ci sono più, da tanto tempo. Dobbiamo trovare il modo per riportarli in vita, perchè sarebbero un servizio utile e un segno di attenzione per quei quartieri che oggi si sentono abbandonati e marginali rispetto al resto della città.

LA SINISTRA – Legnano in Comune

Lucia Bertolini, candidata sindaca

