"Scuola: senso civico"

I toni sono, come sempre, garbati, ma chiari. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, ai propri concittadini evidenzia due necessità al fine di poter affrontare il nuovo anno scolastico incombente con la massima sicurezza. La prima concerne la necessità di rispettare alla lettera le indicazioni fornite sugli accessi e sulle presenze nei luoghi dei plessi. La seconda, invece, è un invito a chi voglia contribuire a mantenere la sicurezza dell'afflusso davanti alle scuole a farsi avanti. "Gli ingressi - spiega il primo cittadino casorezzese - saranno diversificati, utilizzando tutti i cancelli disponibili, e scaglionati nel tempo, così da non creare assembramenti". Oldani, sulla scorta di questa premessa, rivolge quindi agli accompagnatori l'invito a "Rispettare i turni e lasciare subito lo spazio antistante i vari ingressi, dopo che la classe sarà entrata, per permettere anche agli altri gruppi di rispettare gli orari assegnati". Segue un accorato appello a rispettare quest'indicazione senza dare adito a polemiche d'intralcio. Stessi toni espliciti anche sul punto successivo: "Abbiamo bisogno di volontari che aiutino il personale scolastico durante gli accessi e le uscite di bambini e ragazzi, chiedo quindi a chi può uno sforzo a favore della nostra comunità e soprattutto dei cittadini più piccoli". Ed esorta chi intenda dare questo apporto a contattare l'ufficio servizi sociali del Comune. Il concetto è insomma chiaro: la scuola deve poter riprendere in tutta tranquillità pur considerando l'emergenza del momento e un senso civico diffuso, al riguardo, è un preziosissimo alleato.

