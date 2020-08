COVID: un nuovo positivo ad Arconate

La conferma dal sindaco Sergio Calloni: "Era purtroppo prevedibile che la situazione 'contagi zero' comunicata personalmente il nove luglio scorso si sarebbe dovuta infrangere".

C'è un nuovo caso di positività al Coronavirus ad Arconate. La conferma arriva direttamente dal sindaco Sergio Calloni: "Era purtroppo prevedibile che la situazione 'contagi zero' comunicata personalmente il nove luglio scorso si sarebbe dovuta infrangere. Oggi, infatti, abbiamo un nuovo paziente Covid-19 positivo - scrive il primo cittadino - Tampone già effettuato di ritorno da un viaggio all'estero. Vi dico subito che il/la concittadino/a sta bene, è già in isolamento domiciliare, la famiglia e i conviventi sono in isolamento fiduciario per i prossimi 14 giorni".

