Via Roma si rifà il look

Via Roma non sarà percorribile tra le vie Mella e Manzoni (che ne è il proseguimento e porta verso il centro cittadino) e Cavour da quest'oggi (mercoledì 26) a sabato 29 agosto.

Per rifarsi il look in modo definitivo sarà chiusa per tre giorni. Non completamente, ma solo per quanto riguarda il tratto compreso tra le vie Mella e Manzoni (che ne è il proseguimento e porta verso il centro cittadino) e Cavour. Via Roma non sarà percorribile in quella porzione da quest'oggi (mercoledì 26) a sabato 29 agosto per la necessità di posizionarvi i tappetini di usura in grado di garantire maggiore sicurezza al traffico veicolare. La necessità di apportare queste migliorie ha comportato anche quella di introdurre temporanee modifiche alla circolazione nelle vie limitrofe stabilita da un'ordinanza del comando di Polizia Locale. Per quanto concerne via Mella si è optato per l'inversione del senso unico di marcia che da sempre è quello da Legnano verso il territorio di San Giorgio. Per ciò che, invece, attiene alle via Cavour, Abate Raimondi e Mameli, i residenti, specifica l'ordinanza, potranno percorrerli in senso contrario di marcia "compatibilmente con l'avanzamento dei lavori". La linea Movibus, infine, sarà spostata sulle vie Boccaccio-Restelli. Via Roma si appresta, dunque, a ricevere un'iniezione di potenziamento su misura della sua elevata frequentazione e del prezioso ruolo che riveste nel congiungere San Giorgio ai Comuni contermini.

