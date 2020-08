Riparte... Cinema Teatro Nuovo

Dal 28 agosto CinemateatroNuovo di Magenta riapre proponendo "Onward - Oltre la magia", l'ultimo film di Casa Disney e con i primi titoli del Filmforuim.

Dal 28 agosto CinemateatroNuovo di Magenta riapre proponendo "Onward - Oltre la magia", l'ultimo film di Casa Disney in uscita (dopo 5 mesi di attesa) il 19 agosto. E dal 10 settembre sarà ancora... Filmforum!!! Al 7 e 9 ottobre, invece, primo appuntamento con TiRaccontoUnLibro - sedicesima edizione! E poi ancora, La Grande Arte al Cinema (22 settembre) e la novità della prevendita online.

RIAPERTURA IN PRIMA VISIONE: ONWARD - OLTRE LA MAGIA

In uscita italiana lo scorso 19 agosto, l'ultimo film animato della Disney Pixar è la testa di ariete con cui il mondo del cinema rompe il muro di attesa dopo mesi ai nastri di partenza, tra emergenze e timori di "bruciare la pellicola". CinemaTeatroNuovo di Magenta non manca l'appuntamento con la ripartenza delle Prime Visioni proponendo per la riapertura post vacanze, il 28 agosto, venerdì, proprio il gigante Disney.

La nuova produzione Pixar, dopo pochi giorni di programmazione, in pieno agosto, in poche sale e con gli ingressi necessariamente contingentati dei cinema, è balzato immediatamente in vetta alle classifiche di botteghino, come informa BoxOffice Italia: 238mila 883 euro in cinque giorni di programmazione nelle sale italiane gli permette infatti di essere il re del botteghino italiano, benché ancora a basso regime (l'incasso totale dei cinema italiani secondo Cinetel è di soli 623.650 euro).

Il film può esser considerato fratello minore di "Coco" (2017), la produzione originale Disney-Pixar che ha sbancato in tutto il mondo, impressionando favorevolmente critica e, soprattutto, l'immenso pubblico che ha amato la storia del ragazzino messicano in visita nel mondo dei morti... Anche in Onward il dialogo tra mondo quotidiano reale e tecnologico e mondo intimo, sovrannaturale ma familiare, è il motore della trama. Ambientato nelle periferie di un mondo fantastico, due fratelli elfi adolescenti intraprendono una straordinaria avventura per rivedere il padre morto anni prima: cosa possibile solo se nel mondo esiste ancora un po’ di magia... . La regia è affidata a Dan Scanlon, una certezza per Casa Disney.

Nel cast di doppiaggio della versione italiana molti nomi noti: Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo.

Per vederlo - in tutta sicurezza - al rientro dalla vostre vacanze, c'è CinemaTeatroNuovo Magenta, la vostra sala di fiducia! #SaledellaComunità

FILMFORUM IN ARRIVO A SETTEMBRE E TRUL IN OTTOBRE 2020

"Come i nostri followers social già sanno, il 10 settembre riprenderà la rassegna (interrotta dal Covid-19) di FilmForum", spiega Alberto Baroni, Direttore della Sala di Comunità magentina. "Riprenderemo alcuni titoli dal secondo ciclo saltato in primavera (il film dell'anno, Parasite, cui accosteremo il precedente film del regista) ed i titoli usciti, sempre in primavera, come "prima visione" solo su alcune piattaforme web: l'attesissimo Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, ma anche Volevo nascondermi dell'accoppiata Diritti-Germano su Antonio Ligabue...)". Il primo titolo in locandina è però l'ultimo fantasmagorico film di Tarantino, l'esilarantemente tragico C'era una volta ad Hollywood con i due attori-feticcio Brad Pitt e Leonardo Di Caprio (più una sfilza interminabile di altri nomi di star femminili e maschili).

CinemaTeatroNuovo Magenta non è però soltanto cinema. "In 30 anni di attività (tanti sono allo scoccare del novembre 2020, ndr), il nostro palco è stato calcato anche da tanto teatro, narrazioni, musica..." Per questo non certamente il parquet della sala di via San Martino 19 non verrà lasciato a coprirsi di polvere: dal 7 ottobre, mercoledì, ecco allora TiRaccontoUnLibro 2020 : "Torniamo al doppio appuntamento settimanale, per permettere a tutti gli affezionati di poter seguire la sedicesima edizione di questo format originale CTN, tra letteratura, arti, teatro e convivialità". Doppio appuntamento significa due repliche una il mercoledì e l'altra il venerdì sera (salvo eccezioni che confermeranno la regola). "Daremo i dettagli più avanti", rassicura Baroni.

NOVITA' : PREVENDITE E SCELTA POSTI ANCHE ONLINE

Intanto, sappiate che da questa stagione CTN MAGENTA ha attivato l'acquisto degli biglietti online (con scelta dei posti), nonché ogni forma di pagamento digitale. (per tutte le info rimandiamo al sito ed alla Infoline: 0297291337 )

"Per la prevendita online (la trovate seguendo le indicazioni sul nostro sito) ricordiamo che la scelta del posto è vincolata all'acquisto; il sistema è impostato - per motivi di sicurezza - per rettificare le posizioni occupabili ad ogni singola operazione. Per l'acquisto direttamente al botteghino di sala, raccomandiamo di presentarsi con un certo anticipo poiché le operazioni devono avere una scansione ordinata, onde rispettare le norme di sicurezza per tutti (ancora valido il "Vademecum" che trovate sul sito). Ricordiamo, inoltre, che per coloro che acquistino il biglietto in Sala, non sarà possibile scegliere le postazioni, le quali verranno assegnate automaticamente, al fine di non creare ingorghi e snellire quanto più celermente possibile la fila", precisa il Direttore Baroni.

E per finire, ricordiamo gli appuntamenti con LA GRANDE ARTE AL CINEMA. "Si riparte con il Louvre e Leonardo il 22 settembre, martedì", illustra Baroni; "Una serie di docu-film dedicati all'arte in un progetto (Nexus Digital) che prosegue con grande successo da diversi anni. Avremo - per la prima parte della rassegna - 4 appuntamenti a cadenza mensile". Locandine e descrizioni : https://www.teatronuovo.com/evento.asp

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro