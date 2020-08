Parcheggio Oratorio: presto i lavori

In questi giorni, dopo dei lavori di carotaggio per la verifica del suolo dello scorso giugno, gli uffici comunali faranno l'assegnazione e daranno il via al cantiere.

Un'opera attesa da anni, concordata e programmata già dalle origini del progetto del 'Nuovo Oratorio', e discussa in modo animata anche nell'ultimo consiglio comunale che ha portato alla sfiducia della passata amministrazione. Ma promessa, sostentuta e confermata da tutti i gruppi. E che presto sarà realtà.

"I lavori per la realizzazione del parcheggio dell'Oratorio in via Cicogna partiranno entro il 31 ottobre - commenta Maria Teresa Perletti - ho continuato a informarmi con gli uffici per essere vicina a quanto promesso".

"Purtroppo sono stati rallentati i tempi perché abbiamo incluso una ciclo-pedonale e l'invarianza idraulica (di legge) - commenta Maria Teresa Perletti - Visto che stanno procedendo anche i lavori della circonvallazione la pista ciclo-pedonale è per la sicurezza di quel tratto. Ultilizzando i fondi dell'avanzo di amministrazione, come da noi proposto, si sarebbero fatti anche prima questi interventi".

Non abbiamo ancora conferma ma, tra i lavori, si dovrebbe procedere anche al rifacimento dell'asfaltatura di via Buonarroti.

