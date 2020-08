'Territorio e Tradizione' per Agorà

"I componenti della lista Agora', a partire dal candidato Sindaco Bellani Abramo, godono della nostra stima per manifesta capacita', partecipazione e passione politica".

Una nuova, clamorosa, svolta politica in vista del voto amministrativo del prossimo 20 e 21 settembre a Cuggiono. Completata la presentazione delle liste, ecco che i movimenti intorno ai quattro gruppi iniziano a delineare sostegni e alleanze.

Dopo ben 19 anni di militanza, Gianfranco Ronchi lascia la Lega di Cuggiono 'Sezione Gilberto Oneto', insieme a Piero Prina, per dare il proprio sostegno a Massimo Lattuada, candidato tra le file della lista civica 'Agorà'.

"Il 25 agosto 2020 nasce a Cuggiono in nuovo soggetto politico civico chiamato 'Territorio e Tradizione' - commentano Gianfranco Ronchi e Pietro Prina - Un nostro componente (Lattuada Massimo) ha accettato di candidarsi come Consigliere comunale nella lista civica Agora', partecipando alle votazioni amministrative a Cuggiono del 20 e 21 settembre.

Lattuada, per il quale il gruppo nutre la massima fiducia, ci ha puntualmente relazionato sull'ottimo e proficuo percorso avviato con la lista Agora', per questo affermiamo che da oggi tutti componenti del gruppo civico 'Territorio e Tradizione' collaboreranno con la lista Agora' per le prossime amministrative a Cuggiono.

I componenti della lista Agora', a partire dal candidato Sindaco Bellani Abramo, godono della nostra stima per manifesta capacita', partecipazione e passione politica, con essi intendiamo percorrere assieme un cammino politico".

