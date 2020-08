Qualche giorni fa il Prefetto di Milano ha consegnato al sindaco Davide Garavaglia il Decreto di Concessione del nuovo stemma e del nuovo gonfalone della città.

Mesero: nuovo stemma e nuovo gonfalone. Proprio qualche giorni fa, infatti, il Prefetto di Milano ha consegnato al sindaco Davide Garavaglia il Decreto di Concessione a firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Da oggi lo stemma della nostra città ha rappresentato nel terzo semipartito troncato il prestigioso Emblema dell'Ordine Monastico Certosino che si stabilì nella nostra Città a partire dall'Anno Domini 1399 - scrivono dal Comune - Gli ornamenti esteriori e la Corona da colore argento diventano d'oro, come imposto dalle regole dell'araldica per i Comuni che possono fregiarsi del titolo di città. Il nostro stemma potrà così ricordarci il nostro passato, per fare tesoro dell'esperienza pregressa e scegliere, di conseguenza, come organizzare al meglio il nostro futuro".

