Sotto il sole di Ispra

Il sole alto in cielo e il lago a fare da cornice. La gente è in spiaggia quando arriviamo ad Ispra. C'è una grande voglia d'estate nel Comune della provincia di Varese.

Il sole alto in cielo e il lago a fare da cornice. La gente è in spiaggia quando arriviamo ad Ispra. Bambini, giovani e adulti: c'è chi è in acqua, chi, invece, si sta godendo qualche istante di relax sdraiato sulla riva e chi, infine, è seduto al tavolino di un bar a sorseggiare una bevanda o a scambiare 'quattro chiacchiere'. E attorno quel desiderio di tranquillità e serenità, inevitabili dopo i lunghi e difficili mesi di emergenza Coronavirus e di lockdown. C'è, insomma, una grande voglia d'estate tra le persone e la si legge, in maniera chiara ed evidente, sui volti che, un po' alla volta, incrociamo. Sono in tanti, alla fine, i cittadini che hanno scelto, appunto, il Comune della provincia di Varese per trascorrere qualche ora o giorno di svago e relax, per ricaricarsi e liberare la mente dai pensieri.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro