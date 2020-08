BPM: riapre lo sportello

Garbatola: l'istituto bancario ha, infatti, reso noto che riattiverà i servizi per i cittadini e le imprese della zona a partire da lunedì 7 settembre.

L'avevano chiesto a gran voce e, finalmente, l'hanno ottenuto. Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi intona il canto della felicità nel comunicare ai suoi concittadini della frazione di Garbatola la fine dell'odissea concernente la chiusura dello sportello della Banca Popolare di Milano e la conseguente riapertura della sede. L'istituto bancario ha, infatti, reso noto che riattiverà i servizi per i cittadini e le imprese della zona a partire da lunedì 7 settembre. Si avvia così a felice epilogo una vicenda che aveva suscitato ampie discussioni dopo la decisione della BPM di chiudere gli sportelli garbatolesi per l'emergenza Covid-19. Una chiusura che, per Comune, cittadini e imprese, aveva cominciato a diventare un po' troppo prolungata. La filiale sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 12.50, fascia oraria durante la quale sarà operativo anche il servizio di cassa, e il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. L'accesso avverrà solamente per appuntamento e con possesso di mascherina e sanificazione delle mani. "Una bella notizia - commenta il primo cittadino - vista l'utilità che ha per la frazione".

