Leggiuno... che vista del lago

Uno dei luoghi simbolo della città è certamente l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, là a strapiombo sul lago e con quella vista da lasciare senza fiato.

Là dove la preghiera si mischia con la storia. Luogo di fede e tradizione che lascia, inevitabilmente, senza fiato per i suoi caratteristici spazi interni e, soprattutto, per quella sua posizione a strapiombo sul lago. L'Eremo di Santa Caterina del Sasso è, di sicuro, il simbolo della città, uno dei punti che, subito, catturano le attenzioni e gli sguardi, ma Leggiuno è anche un insieme di tante altre particolarità che ne hanno fatto una meta per qualche giorno (o più) di relax e per la classica gita 'fuori porta'. Dalle vie e dai saliscendi, fino ad arrivare alle spiagge, infatti, sono state diverse le persone incontrate e che hanno scelto proprio il Comune della provincia di Varese, alla ricerca di un po' di serenità e svago dopo i lunghi e difficili mesi di emergenza Coronavirus e di lockdown. C'era chi, insomma, si è ritrovato, appunto, nella splendida cornice dell'Eremo, per un momento di preghiera e raccoglimento e per ammirare il lago e il panorama attorno e chi, invece, ha scelto un pomeriggio di sole e tintarella, accompagnato da un tuffo in acqua oppure da una gita in barca.

