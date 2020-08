Lesa e Solcio: borghi di relax

Praticamente l'una attaccata all'altra: da una parte Lesa, quindi la frazione di Solcio. I due borghi sul lago Maggiore, a pochi chilometri da Arona, mete per un po' di pace e tranquillità.

Praticamente l'una attaccata altra: da una parte Lesa, quindi la frazione di Solcio. Di fronte il lago a rendere particolare l'atmosfera e attorno le barche ormeggiate, i bar, i ristoranti, i negozi e la passeggiata dove potersi fermare per qualche istante di pace e relax. L'aria che si respira è tipicamente estiva, accompagnata da quella magia e particolarità che, fin da subito, catturano le attenzioni dei turisti e di quanti si trovano a passare di lì. Borghi, insomma, davvero caratteristici, con il Maggiore che la fa, inevitabilmente, da 'padrone indiscusso'. Ma non c'è soltanto il lago, perché basta lasciarsi quest'ultimo per un attimo alle spalle, per essere, subito, colpiti dalle abitazioni e dalle strutture storiche che sorgono proprio dietro e che non passano inosservate. Da Lesa a Solcio, alla fine, due realtà che possono, di certo, regalare qualche giornata (o anche più) di serenità e svago, dopo i lunghi e difficili mesi di emergenza Coronavirus e lockdown... E a pochi passi da 'casa nostra'.

