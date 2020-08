Ticino a... 'luci rosse'

Domenica scorsa, addirittura, qualcuno ha filmato con il telefonino quello che succedeva sulle spiaggette di Castelletto di Cuggiono. Si chiedono maggiori controlli.

Scene a luci rosse come se nulla fosse. In molti chiedono maggiori controlli lungo le spiaggette del Ticino in questi giorni di gran caldo. Domenica scorsa, addirittura, qualcuno ha filmato con il telefonino quello che succedeva sulle spiaggette di Castelletto di Cuggiono. “Vengo in questi posti da anni – ha detto Andrea di Cuggiono, ma cose simili non le ho mai viste. Il Ticino è frequentato da tutti. Famiglie con bambini che non vorrebbero trovarsi davanti scene esplicite come quella di domenica”. Verso Bernate Ticino sono comparsi dei cartelli che raccomandano di prestare attenzione alla possibile presenza di scambisti. Insomma, la parola d’ordine sembra essere quella di fare quello che si vuole. I controlli sono scarsi o pressoché inesistenti. “Servirebbe la presenza delle autorità – aggiunge una donna – e qualche denuncia per atti osceni”.

