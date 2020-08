"Ferragosto... con attenzione"

I toni sono quelli di una lettera aperta dal sapore fraterno. E con concetto preciso: riposatevi e divertitevi, ma non abbassate la guardia. Lo scrive il sindaco di Casorezzo.

I toni sono quelli di una lettera aperta dal sapore fraterno. E con concetto preciso: riposatevi e divertitevi, ma non abbassate la guardia. E su cosa i suoi concittadini non debbano concedersi disattenzioni, il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani lo specifica con chiarezza: emergenza Covid-19 ed eventuali tentativi di furto che dovessero verificarsi in paese quando lo svuotarsi delle abitazioni dai loro proprietari, senza gli opportuni accorgimenti, potrebbe tradursi in uno svuotamento assai meno simpatico di oggetti preziosi sul piano economico e affettivo da parte di qualche malintenzionato. "Per queste due settimane centrali di agosto - scrive il primo cittadino - vi chiedo, come avete dimostrato finora, di continuare a pensarci come una comunità unita". E lo spirito di unità si misura anche sulla capacità di attenersi a misure concrete. "Innanzitutto - prosegue Oldani - usate prudenza e tutte le precauzioni anti epidemiche che ben conosciamo. Perché pure un singolo contagio coinvolge tutta quanta la collettività., A oggi siamo ancora a quello zero faticosamente raggiunto". E sarebbe un peccato, fa quindi intendere, se questo zero tornasse a smuoversi per certi atteggiamenti di leggerezza davvero inopportuni. Esaurito il capitolo Covid-19, Oldani si concentra sull'altra possibile piaga. questa sinistramente, tipicamente estiva: "vi invito a tenere alta l'attenzione - continua - come sapete questo è uno dei periodi dell'anno nei quali sono possibili incrementinel numero di reati contro il patrimonio". La ricetta, per Oldani, passa da "Un maggiore spirito di osservazione su quanto accade intorno a noi" e sulla prontezza nell'allertare le Forze dell'ordine e nel diffondere immediatamente eventuali segnalazioni di pericolo. "Anche questo - spiega - è un modo di ragionare come comunità ed è l'unica strada per tutelare chi ne fa parte". Oldani si rivolge, insomma, ai cittadini con un pensiero chiaro: le vacanze sono vacanze, il riposo è riposo, ma vi è un concetto chiave che non ammette né riposo né vacanze: l'attenzione. Verso se stessi e verso la comunità a cui si appartiene.

