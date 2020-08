Marco alla conquista del Monte Rosa

Una nuova vetta conquistata per Marco “Tempesta” Monici, cuggionese di nascita, ma con il cuore sempre sulle vette più alte.

Una nuova vetta conquistata per Marco “Tempesta” Monici, cuggionese di nascita, ma con il cuore sempre sulle vette più alte. È proprio la sua grande passione per la montagna, cresciuta insieme a lui fin dall’infanzia, che lo ha portato domenica 19 luglio in cima alla piramide Vincent, una delle vette del Monte Rosa che tocca i 4215 m. Una vetta che aveva già raggiunto in passato, ma che non smette mai di stupire e far innamorare Marco della montagna ogni giorno sempre di più, tanto che per raggiungere la cima ha bivaccato in tenda a 4024 m. La missione di Marco è proprio quella di vivere la montagna da alpinista esploratore cercando il contatto con la natura, senza appoggiarsi a strutture attrezzate come i rifugi ma vivendo ogni uscita in vetta con la sua tenda, che gli permette di godere di tutto quello che i paesaggi hanno da offrire. Come ogni alpinista, Marco programma ogni avventura con meticolosità e precisione, studiando il percorso con serietà e competenza. Non è solo la sua grande passione a guidarlo, ma una seria e studiata programmazione atletica, unita ad un programma alimentare specifico. Il suo percorso da alpinista è iniziato otto anni fa, con l’iscrizione alla migliore scuola di alpinismo, Guido della Torre di Legnano, e da allora non si è più fermato. Ad oggi Marco sta preparando due uscite di gruppo: Aiguilles du Diable e la traversata delle Grandes Jorasses sul Monte Bianco.

