I lavori termineranno il prossimo 7 ottobre. La parrocchia Sant'Ambrogio di Vanzaghello posizionerà nel parco mariano una riproduzione dell'apparizione della Madonna.

I lavori sono cominciati e termineranno il prossimo 7 ottobre. La parrocchia Sant'Ambrogio di Vanzaghello sta per tradurre in realtà il desiderio coltivato da tempo di posizionare all'interno del parco mariano una riproduzione dell'apparizione della Madonna a Rue du Bac, strada di Parigi, nel 1830. L'idea scorre tra le parole del parroco don Armando Bosani che l'ha espressa sulle colonne del bollettino 'Il Mantice': "La struttura - spiega - prevede una riproduzione stilizzata della chiesa francese, in sintonia con quella già realizzata per la Madonna di La Salette, sarà realizzata in muratura con una nicchia per poter accogliere e proteggere dalle intemperie la statua e la riproduzione delle due facce della medaglia che la Vergine illustrò a Santa Caterina Labourè (il luogo della capitale transalpina in cui l'apparizione avvenne, ndr)". Questa apparizione, spiega ancora don Armando, "E' la terza di Maria che sarà ricordata nel nostro parco mariano". I vanzaghellesi la potranno ammirare dal primo ottobre in chiesa parrocchiale. Il successivo 7 ottobre, invece, la riproduzione sarà benedetta, per poi trovare collocazione definitiva nel parco mariano.

