Inter club a Canegrate?

Nella vicina San Giorgio esiste già da tempo. In un futuro non lontano, però, potrebbe nascerne uno anche a Canegrate. Ad un frequentatore del profilo Facebook 'Sei di Canegrate se...' è balenata un'idea sotto forma di domanda: perché non fondare in paese un Inter club che faccia da punto di riferimento ed elemento catalizzatore di tutti coloro che si nutrono di pane e fede nerazzurra? L'idea sembra già avere raccolto ampi consensi e, quindi, sembrano essersi create le condizioni per dare all'idea veste di concretezza. "Visto che a Canegrate esistono un Milan club e uno Juventus club - spiega il postatore dell'idea - perché non prendere in considerazione anche l'idea di istituire un Inter club?". E, subito dopo, ha chiamato a raccolta tutti coloro che, come lui, sono interessati all'iniziativa.

