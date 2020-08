Estate di interventi

Opere pubbliche: diversi sono i lavori che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha programmato a luglio. Le zone del paese direttamente interessate.

Come l'hanno ribattezzato sulla loro pagina Facebook: un mese di semina. Perché diversi sono gli interventi che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha programmato a luglio. "Abbiamo portato a compimento ed approvato importanti progetti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture del paese - scrivono il sindaco Arconte Gatti e la sua squadra di governo - I frutti si raccoglieranno dopo la pausa estiva con l’affidamento dei lavori e l’apertura dei cantieri; nell’attesa non possiamo che ringraziare l’ufficio tecnico per il lavoro svolto". Più nello specifico, allora, ecco tra le opere, innanzitutto l'efficientamento della rete di illuminazione pubblica con adeguamento dei quadri elettrici e posizionamento di 78 nuove lampade a led in sostituzione di punti luce obsoleti in nelle vie Don Sturzo, Don Minzoni, Don Zerbi, Silvio Pellico, Monte Bianco, Gran Sasso, Cervino, Monte Rosa, Sacro Monte di Varese, Monviso, Adamello e Monte Grappa; ancora, messa in sicurezza ed asfaltatura di 984 metri di strade nelle vie Dei Mille, Delle Pellizzine, Dei Mulini e Visconti; quindi, messa in sicurezza del marciapiede lato sud di via Raffaello Sanzio per 235 metri; allargamento con adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche del marciapiede di via Roma in fregio alla Chiesa Parrocchiale con prolungamento dello stesso fino a piazza Sant’Ambrogio per circa 50 metri complessivi; prolungamento di via Galileo Galilei per circa 80 metri con collegamento alla rotonda di via Madonna Della Neve e, infine, estensione della rete fognaria nelle vie Papa Giovanni XXIII, Fabio Filzi e del Pizzo per 610 metri.

