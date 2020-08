Mercoledì 12 agosto, alle ore 21.30, presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano Folco Orselli presenta dal vivo “Blues Contest Live Show”

Mercoledì 12 agosto, alle ore 21.30, presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano (Piazza Castello, 1 – ingresso gratuito con prenotazione su www.mailticket.it), nell’ambito della rassegna “Estate Sforzesca”, Folco Orselli presenta dal vivo “Blues Contest Live Show” la declinazione da palco del primo episodio di “Blues in Mi – quartieri identità di Milano” il progetto di Folco Orselli che attraverso la musica, il blues e le immagini di una serie di corti ed eventi racconterà i luoghi e i sogni di chi vive lontano dal centro città.

Lo spettacolo, prodotto da Human Business Entertainment, vedrà il cantautore milanese interpretare, piano chitarra e voce, i brani del suo repertorio che più cantano la periferia, accompagnato dalle foto di Lorenzo De Simone che saranno parte integrante dello show mentre durante la serata verrà proiettato il docufilm “Blues Contest: Hip Hop, Rap, Trap (la musica dei quartieri)”, un documentario e percorso musicale che si sviluppa tra le periferie ovest di Milano (Baggio, San Siro, Giambellino e Bonola). Le periferie sono luoghi esterni, apparentemente marginali, ma – come ci dice nel film Folco Orselli – in realtà incarnano la vera identità di Milano. Il viaggio del cantautore rivela la vita di questi quartieri attraverso il racconto di chi le ha vissute in prima persona. Sul palco ci saranno anche i co-protagonisti del documentario Lokita, Islam Malis, Jay Dee che, con i loro ritmi hip hop, trap e rap, si fonderanno con il blues di Folco Orselli come accade in “Neighborhood”, il primo brano nato durante il lungo cammino di “Blues in Mi – quartieri identità di Milano”.

“Blues in Mi – quartieri identità di Milano” è patrocinato dal Comune di Milano.

BRW Filmland curerà la produzione video, Anteo Palazzo del Cinema sarà partner del progetto e Corriere della Sera, LifeGate, Confcommercio e Nextdoor saranno media-partners. Tutto il materiale video dei cinque episodi sarà curato dalla regia de Il Terzo Segreto di Satira.

“Blues Contest: Hip Hop, Rap, Trap (la musica dei quartieri)” è stato realizzato grazie al supporto di Ringo Pavesi che fin da subito ha creduto nel progetto. Il film è stato ideato e scritto da Folco Orselli, direttore della fotografia Luca Sabbioni, Art Direction Sabrina Pria Dolfini, con la partecipazione straordinaria di Ernia e con Islam Malis, Jay Dee, Lokita. Executive producer Caterina Bussinello, styling coordination Michela Gattermayer e Sabrina Pria Dolfini, Folco Orselli indossa vestiti di Levi’s e Zalando.

Composizione musicale e colonna sonora di Folco Orselli, sound engineer Matteo Agosti, arrangiamenti e keyboards Enzo Messina, basso Paolo Legramandi, chitarra Stefano Brandoni, batteria Leif Searcy, tromba Pepe Ragonese, sax Valentino Finoli, scratcher Dj ZaK. Registrato ad Alari Park e mixato presso lo studio Frequenze di Monza. Le fotografie sono di Lorenzo De Simone. Il digital marketing è curato da Laboratorio Studio.

