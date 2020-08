'Vanzaghello in Fiore': i vincitori

Le premiazioni nei giorni scorsi. A due primi classificati una piantina; attestati, poi, a tutti i partecipanti alla prima edizione del concorso. "Un'iniziativa che guarda al futuro".

La consegna simbolica di una piantina e un attestato a tutti i partecipanti. L'appuntamento è stato lo scorso sabato 1 agosto, quando l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha premiato i due vincitori della prima edizione di 'Vanzaghello in Fiore'. Più nello specifico, il riconoscimento è andato a Giovanni Quaini per la categoria A e Macelleria Ferrazzi per la categoria B. "Siamo, ovviamente, soddisfatti della buona riuscita del concorso, anche se l’emergenza Covid ha, purtroppo, influenzato tempi e modalità - scrivono i promotori - Le prossime edizioni vedranno una partecipazione sempre più attiva e sinergica; crediamo, infatti, che tali momenti arricchiscano e creino un valore aggiunto, che rende sempre più forte il legame alla nostra comunità. Favorire le competenze e le creatività, in uno spirito di amore e rispetto per la natura, sarà la bussola che cercheremo sempre di seguire rifuggendo da qualsiasi condizionamento culturale e ideologico. Pensiamo di esserci riusciti fino ad ora e, in futuro, continueremo a perseguire questo obiettivo con tenacia e determinazione".

