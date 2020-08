Piedibus? Comune al 'voto'

L'amministrazione del sindaco Pierluca Oldani fà ricorso di nuovo a un 'referendum consultivo' per verificare sia l'esigenza sia la fattibilità delì'iniziativa a supporto dei bambini.

Promuovere sondaggi tra la popolazione fà parte da tempo del suo "modus operandi". Lo ha fatto di recente per la biblioteca e ora lo ripropone per il servizio di Piedibus. L'amministrazione comunale del sindaco Pierluca Oldani fà ricorso di nuovo a un "referendum consultivo" per verificare sia l'esigenza sia la fattibilità delì'iniziativa a supporto dei bambini delle scuole primarie del paese. "Il presente sondaggio- spiega il comune in una nota- vorrebbe rilevare le abitudini nel percorso casa-scuola e valutare la possibilità di attivazione del Piedibus per gli alunni della scuola primaria". Prima, però, appunto, vi è la necessità di sondare il terreno per capire come sia la temperatura dei desiderata dei bambini e dei loro genitori. Una temperatura che la giunta conta di misurare attraverso le risposte che perverranno a sette domande precise: mezzo utilizzato in prevalenza per l'accompagnamento e la ripresa a scuola dei flgli, identità di chi accompagna (parenti o amici), ragioni della scelta di usare l'auto anziché le proprie gambe per recarsi tra i banchi, grado di interesse verso il Piedibus stesso, verifica dei percorsi ottimali da adottare e della disponibilità di genitori o conoscenti. Un sondaggio ad ampio spettro che servirà al comune per aggiustare il tiro su un'iniziativa in grado di dare benefici sul piano ecologico e anche su quello relazionale con il cementarsi di rapporti di amicizia a suon di chiacchiere lungo il percorso.

