Fabri Fibra con J-Ax

Le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione internazionale.

Le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione internazionale: sarà infatti disponibile in digitale da lunedì 10 agosto, “Djomb Remix”, una nuova e straordinaria versione della hit #1 in Francia che ha permesso a Bosh, il rapper francese del momento, di dominare le classifiche digitali.

Sempre in grado di anticipare i tempi pur rimanendo fedeli al proprio stile, i due artisti italiani hanno aggiunto il loro tocco unico al pezzo di Bosh, arricchendolo con le loro personali barre, il loro inconfondibile flow e con un nuovo, travolgente ritornello scritto a quattro mani, elementi che si fondono perfettamente con i versi e la musica del rapper francese. Il risultato è una versione ancora più dinamica e coinvolgente del brano, che immortala un momento storico: la prima collaborazione di Fabri Fibra e J-Ax.

Rapper e produttore multiplatino, Fabri Fibra ha iniziato a scrivere e rappare a 17 anni. Nella sua lunga carriera ha realizzato 9 album e venduto più di 1 milione di copie. Ha collezionato oltre 30 certificazioni platino, 13 oro e innumerevoli premi e riconoscimenti. Al momento sta lavorando al suo decimo album da studio di prossima uscita.

Cantautore e producer milanese, J-Ax, in oltre 28 anni di carriera, ha collezionato 15 album, 56 dischi di platino, oltre 1 milione di iscritti sul suo canale YouTube, più di 600 milioni di views e 2,3 milioni di followers su Instagram. A gennaio ha presentato il suo nuovo album ReAle, certificato ORO e a seguire ha lanciato il singolo “Supercalifragili” (da ReAle). A fine maggio è uscito il brano inedito “Una voglia assurda” (10 milioni di stream su Spotify e di visualizzazioni su YouTube), prodotto dagli hitmaker Takagi & Ketra.

Il rapper francese Bosh è reduce dall’enorme successo di “Djomb – Bien ou quoi” (PLATINO in Francia), la hit #1 per 4 settimane consecutive della Top 200 Francia, che conta oltre 45 milioni di stream su Spotify e di visualizzazioni per il video ufficiale su YouTube. Ma non è tutto. “Djomb” è diventato anche un vero fenomeno su TikTok con più di 200 mila video condivisi: #Djomb ha raggiunto 94,2 milioni di views e #DjombChallenge ne conta 28,1 sulla piattaforma. Grazie a questo brano e al suo ruolo da protagonista nella più famosa serie francese “Validé”, Bosh ha visto un rapido incremento di follower sui suoi profili social.

