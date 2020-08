Difesa femminile: iscrizioni

Riaperti, per chi non avesse già presentato domanda, i termini per le iscrizioni ai 'Corsi in rosa 2020 - la Polizia locale vicina alle donne' organizzati a Castano Primo.

Riaperti, per chi non avesse già presentato domanda, i termini per le iscrizioni ai 'Corsi in rosa 2020 - la Polizia locale vicina alle donne', organizzati dall’Amministrazione di Castano Primo, in collaborazione con il comando di Polizia locale e patrocinati dalla Regione Lombardia. L’inizio delle lezioni è fissato per il 15 settembre, mentre le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre. Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune, nella sezione Ufficio Comunicazione Polizia locale / Comunicazioni, ed al seguente link https://www.comune.castanoprimo.mi.it/allegati/29770%5EModulo%20iscrizio... oppure recandosi presso gli uffici di piazza Mazzini. La domanda compilata deve essere inoltrata all’indirizzo mail ufficio [dot] comunicazione [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it. E’ necessario abbigliamento sportivo, al momento dell’accesso in palestra è necessario effettuare il cambio scarpe (dovranno essere utilizzate scarpe ginniche) e quelle indossate dovranno essere riposte in un sacchetto a cura del discente. Verrà rilevata la temperatura corporea all’accesso alla struttura e si dovrà effettuare la sanificazione delle mani con apposita soluzione.

