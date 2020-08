PGT Magnago: fotocontest

L'idea parte dalla pagina Facebook PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Magnago: un fotocontest 'Immagini dal Territorio'. E la partecipazione è aperta a tutti i cittadini. Più nello specifico, si chiede di scattare, appunto, una foto a Magnago (una chiesa, un edificio storico, un parco, la campagna e la natura o qualsiasi scorcio che racconti il capoluogo o la frazione) e, poi, di pubblicarla su Facebook taggando la stessa pagina PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Magnago oppure utilizzando il tag #pgtmagnago. Le più belle immagini verranno selezionate e inserite nei documenti ufficiali della variante generale al PGT, citando gli autori delle foto.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro