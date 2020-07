Stresa... borgo dal 'doppio volto'

Estate a Stresa: una città che offre diverse occasioni per turisti e visitatori. Da una parte, infatti, le spiagge, dall'altra passeggiate in centro, giri in barca e shopping.

Le spiagge che, un po' alla volta, cominciano ad animarsi, ma c'è anche chi, al sole e all'abbronzatura, preferisce una tranquilla passeggiata (magari con una sosta su una panchina o al bar), una gita in barca (alla scoperta delle bellezze tutte attorno) oppure un giro per negozi. Il 'doppio volto' di Stresa, lo si potrebbe intitolare così, perché l'immagine che si presenta davanti agli occhi è proprio quella di una città che, con le sue particolarità, è capace di offrire davvero diverse opportunità per i turisti e le persone che la raggiungono. Da una parte, infatti, ecco il lungolago con le zone in cui fermarsi per ammirare il panorama o trascorrere qualche ora di svago (tra un tuffo in acqua e la tintarella), dall'altra, invece, le attenzioni sono focalizzate sulle caratteristiche vie con i vari locali (dove prendere un gelato, un aperitivo e una bibita) e le attività commerciali (per fare dello shopping e trovare un souvenir). E, allora, è appunto da qui che si è ripartiti dopo i lunghi mesi di lockdown dovuti all'emergenza Coronavirus e sempre da qui che si guarda all'estate, alla ricerca di un po' di serenità e relax. (Foto Eliuz Photography)

