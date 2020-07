"L'opposizione torni in consiglio"

E' l'invito del sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, visto che nell'ultima seduta il gruppo di minoranza non ha voluto garantire la sua presenza. "Tornino nel luogo del confronto".

Il suo è un invito fraterno. Perché a lui, Pierluca Oldani sindaco di Casorezzo, piacerebbe molto che i consigli comunali costituissero un momento di confronto con l'opposizione ovvero, in questo caso, 'Insieme per Casorezzo'. E lo afferma considerandone tutta la dignità e la capacità di elaborare proposte per il bene del paese. Ma, siccome l'opposizione, nell'ultima seduta, non ha voluto garantire la sua presenza, Oldani le rivolge l'invito a ritornare sui banchi della massima assise cittadina per una discussione civile e proficua sui temi portanti della socialità casorezzese. "Il consiglio comunale - spiega Oldani - è il luogo deputato alla discussione dei temi fondamentali per la vita del paese, noi non abbiamo mai vietato all'opposizione la possibilità di esprimere il suo parere e, quindi, ci farebbe piacere avere un confronto con loro; il consiglio comunale è un momento fondamentale, non può essere considerato di mero passaggio, speriamo di rivederla alla ripresa dei lavori". Un'esortazione chiara al ripristino di una dialettica, magari anche talora aspra, ma rispettosa di cui ogni democrazia deve nutrirsi.

