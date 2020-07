Un apertivo con Maltagliati

Per far conoscere le idee del giovane candidato sindaco per Cuggiono, ma anche per confrontarsi con la comunità, si svolgerà domani, 31 luglio, un particolare apertivo.

Dopo l'annuncio ufficiale un paio di settimane fa, il gruppo 'Prima Cuggiono e Castelletto' prosegue la sua campagna a sostegno della candidatura di Marco Maltagliati.

Per far conoscere le idee del giovane candidato sindaco per Cuggiono, ma anche per confrontarsi sui problemi reali della comunità, si svolgerà domani, 31 luglio, un particolare apertivo aperto a tutti.

"Una serata di confronto, sana politica e divertimento aperta a chiunque abbia voglia di esserci - spiegano dal gruppo - Venerdì 31 luglio dalle ore 19:00 avrà luogo un aperitivo presso ‘La Vallata - pesca sportiva’, a Castelletto di Cuggiono.

Il candidato Sindaco di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ Marco Maltagliati sarà lieto di trascorrere con i suoi concittadini una serata volta al consolidamento dei valori fondamentali quali il senso di comunità, storie, aneddoti, proposte per il futuro.

Non mancate, perché la sua sfida per Cuggiono e Castelletto è la sfida di ognuno di noi".

