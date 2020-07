Nidi dal primo settembre

Il concetto è chiaro: si partirà il primo settembre. Sulla data di riapertura degli asili Nido cittadini il Comune di Canegrate tranquillizza la popolazione e indica una data certa.

Il concetto è chiaro: si partirà il primo settembre. "A prescindere". Cioè, indipendentemente dallo scenario che si dovesse manifestare a livello nazionale. Sulla data di riapertura degli asili Nido cittadini il Comune di Canegrate tranquillizza la popolazione e indica una data certa di ripresa del servizio. E lo fa con uno slogan chiaro espresso in una breve ma eloquente nota: "Se lassù tardano, a Canegrate non aspettiamo". Il primo pensiero della giunta del sindaco Roberto Colombo va alla preoccupazione evidenziata da alcune famiglie bisognose del servizio e dubbiose sui chiari di luna emersi in questo periodo: "invitiamo le nostre famiglie- spiega il comune - a non ascoltare le tante voci preoccupate sul futuro dei nidi. Non ci riguardano. Noi siamo pronti, durante il lockdown già lavoravamo alla manutenzione della struttura, poi abbiamo programmato la riapertura in sicurezza e messo le basi per un intervento straordinario sull'area esterna". Tutto è stato insomma approntato a dovere, evidenzia la giunta, per giungere preparati all'appuntamento con il primo settembre. "Si torna in pista - conclude con orgoglio il Comune - e inizia anche l'inserimento dei piccolissimi nuovi iscritti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro