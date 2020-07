Flextax vince il Netcomm Award

Ad aggiudicarsi il premio di vincitore nella categoria startup della nona edizione di Netcomm Award 2020 è FlexTax, startup torinese che si occupa di offrire un servizio di consulenza.

Ad aggiudicarsi il premio di vincitore nella categoria startup della nona edizione di Netcomm Award 2020 è FlexTax, startup torinese che si occupa di offrire un servizio di consulenza nella gestione della contabilità per lavoratori indipendenti, fondata da Fabio Penella a Dicembre 2018. L’evento, organizzato da Consorzio Netcomm, premia i progetti più innovativi del commercio digitale italiano, è andato live mercoledì 22 luglio dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sul canale Facebook di Netcomm e sul sito di Netcomm Award, con la conduzione di Mario Moroni e la moderazione di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Siamo felicissimi di questo premio e molto orgogliosi” ha commentato Fabio Penella, Founder & CEO di FlexTax in collegamento live durante la premiazione. “Abbiamo sempre messo il cliente prima di tutto. Quando in Italia si parla di contabilità, l’importanza fondamentale sta nell’assistenza e nella tecnologia che consente di gestire e facilitare il rapporto con la gestione contabile per un utente della micro e piccola impresa. Abbiamo quindi cercato di sviluppare tutto in modo semplice e di mantenere il rapporto personale, sicuramente questa è stata la formula vincente. Per questo ringrazio tutto il team di consulenti fiscali che ha fatto un grandissimo lavoro, soprattutto durante l’emergenza Covid, aiutando migliaia di lavoratori a risolvere le loro problematiche. Sono passati 8 mesi da quando il nostro ecommerce è online e 19 da quando abbiamo lanciato FlexTax. Siamo partiti con il piede giusto e speriamo di fare ancora meglio”. FlexTax si propone come il partner ideale nella consulenza della gestione della Partita IVA, offrendo servizi che vanno dalla creazione delle fatture, alla proiezione dei costi di imposte e tasse, proponendo la formula free che consiste in 10 consulenze nell’arco di un anno, ma anche una formula premium che offre consulenze illimitate ad un prezzo fisso di 299 euro per 12 mesi.

