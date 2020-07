Controlli nei parchi

Sono stati intensificati i controlli del territorio da parte degli agenti della Polizia locale di Castano Primo in occasione dei weekend con l’introduzione di un turno notturno.

Sono stati intensificati i controlli del territorio da parte degli agenti della Polizia locale di Castano Primo in occasione dei weekend con l’introduzione di un turno notturno sia per quanto riguarda il monitoraggio degli assembramenti, nonché per la vigilanza dei parchi pubblici dove sono stati segnalati episodi di assembramenti ad opera di adolescenti. Già nei giorni scorsi, su segnalazione di privati cittadini sono stati anche sanzionati dei minori che creavano disturbo ed al momento del controllo posto in essere dalla pattuglia di polizia locale intervenuta risultavano incuranti delle prescrizioni e delle regole del codice della strada. Più volte gli agenti del comando castanese stanno ponendo in essere azioni di sensibilizzazione nei confronti di questi gruppi di ragazzi che spesso si muovono in massa a piedi o in bicicletta e dei quali i comportamenti tenuti fanno scattare richieste di intervento da parte dei cittadini, in quanto, in alcuni casi sfociano in atti contrari alle regole ed a comportamenti e sono quindi sanzionabili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro