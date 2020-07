"La situazione della Cava Campana"

L'associazione 5 agosto di Buscate ha chiesto ragguagli al sindaco Fabio Merlotti sulla situazione della Cava Campana: "Nello specifico, vorremmo capire a che punto siamo".

L'associazione 5 agosto di Buscate ha chiesto ragguagli al sindaco Fabio Merlotti sulla situazione della Cava Campana: “Nello specifico, vorremmo capire a che punto è la bozza di convenzione discussa più di un anno fa – spiega il presidente Mauro Balossi – Come sta procedendo l'opera di compensazione boschiva per quasi 20 mila mq, che in base alla convenzione vigente, Cava Campana dovrebbe attuare sul territorio di Buscate. Infine, vogliamo sapere quale sarà il futuro di Via del Presidio, in considerazione delle notizie che riguardano una eventuale futura espansione delle attività di Cava Campana con eliminazione della strada stessa. Noi abbiamo protocollato la richiesta di incontro a inizio luglio, a breve verremo convocati dal sindaco per capire la situazione: è maturo il momento per parlare di cosa sta succedendo in Cava. Ci sono troppi ritardi sugli argomenti predetti e troppi silenzi che non fanno presagire nulla di buono per il futuro; per esempio, non vorremmo mai che via del Presidio venisse declassata a strada bianca. Questa via rappresenta un pezzo di storia non solo buscatese, ma della lotta ambientalista. Attendiamo chiarimenti”.

