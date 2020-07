Da Auchan a Bennet

Il cambio è di nome, ma porterà con sé anche qualche novità di sostanza. L'arrivo di Bennet al posto di Auchan negli spazi del centro commerciale situato sul Sempione a Nerviano.

Il cambio è di nome, ma porterà con sé anche qualche novità di sostanza. L'arrivo di Bennet al posto di Auchan negli spazi del centro commerciale situato sul Sempione sul territorio di Nerviano ha avuto da poche ore l'ufficialità. Il colosso comasco della grande distribuzione, diffuso soprattutto sul territorio lariano, vanta però anche alcune presenze già in zona, una per tutte quella di Corso Italia a Legnano. Il sindaco nervianese Massimo Cozzi registra il mutamento e sfodera un auspicio preciso: "Ci auguriamo - scrive - che quest'operazione rilanci questa zona commerciale". E per lui la valorizzazione passa prima di tutto dal "Totale mantenimento in vita dei 180 posti di lavoro". Qualcuno si è già fatto avanti per chiedere se il nuovo corso porterà con sé anche ulteriore assunzione di personale. Un fatto è certo: l'acquisizione di quell'area riguarda un punto strategico del territorio che funge da anello di congiunzione tra il Legnanese e il Rhodense con potenziali afflussi di clientela da un versante come dall'altro. Resterà da vedere se questo avvicendamento si tradurrà quindi, da un lato nella salvaguardia e nell'eventuale potenziamento di lavoratori dipendenti per la struttura, ma anche dei consumatori che in quel centro, storicamente e per la zona nevralgica in cui è situato, si servono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro